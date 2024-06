El Presupuesto General se ha ampliado en 380.6 millones de lempiras

Un ajuste de 250 millones de lempiras ha tenido los servicio no personales que implican servicios básicos, arrendamientos de edificios, terrenos, equipos, mantenimiento, quedando con una asignación de L 56,864.7 millones .

“Aunque el porcentaje de ejecución presupuestaria en un momento determinado no lo es todo, siempre ese porcentaje tiene que ir al avance del tiempo, estrictamente físico, concreto, días calendario y de tal manera que estando a mitad del año y teniendo un porcentaje del 34% significa que no se anda muy bien”, manifestó a EL HERALDO el economista Martín Barahona.

Indicó que “a lo mejor se está ejecutando (presupuesto), gastando en otras cosas que no son importantes, que pudieran sencillamente solo manteniendo la burocracia, me refiero a gasto corriente, pago de salarios, viáticos que no son trascendentales y el gobierno lo que necesita es impactar en la economía; esa falta de priorización hace que el porcentaje de ejecución siga siendo bajo”.

De su lado, el investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, tildó de tradicional la ejecución del Presupuesto 2024, donde sus indicadores son similares al instrumento del pasado ejercicio fiscal.

“Miramos que las líneas de ejecución -presupuestaria- son las tradicionales, el pago del servicio de deuda, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad son las que más se mueven; esa ejecución del presupuesto que se traduzca en una eficiencia de prestación de servicios públicos nos vuelve competitivos y disminuye los costos de bolsillo de la ciudadanía. Es importante tener una eficiente ejecución que se traduzca en un mejora en la prestación de servicios públicos”, declaró.

La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, consideró que debería de haber una unidad de control y seguimiento para que el gasto corriente no supere los niveles programados de conformidad a lo establecido en los presupuestos de cada año.