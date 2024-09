Entre el 83.86% y 90.63% se ha ejecutado el presupuesto de 2022 a 2024

A 407,137.5 millones de lempiras ascendió el Presupuesto General de la República para 2024 y a la fecha se ha aumentado en L2,433.6 millones, por lo que 409,571.1 millones de lempiras es la cuantía en vigor.

Transcurridos 246 días de la vigencia de esta herramienta que contiene la estimación tanto de los ingresos como los gastos de la gestión pública han sido ejecutados 219,740.6 millones de lempiras (53.65%), por lo que restan L189,830.5 millones.

Los 430,907.8 millones de lempiras suma el Presupuesto 2025 que al compararlo con el instrumento de desarrollo de este año hay una diferencia de L23,770.3 millones, un 5.8%.

“Es lamentable que solo asistamos a una dinámica de incremento sostenido del presupuesto sin realmente hacer una evaluación del desempeño del sector público en cuanto a resultados y no tiene sentido estar incrementándolo si para el caso en la liquidación presupuestaria anterior hay fondos que no se lograron ejecutar”, manifestó a este rotativo el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro.

Planteó que “esos fondos que no se logran ejecutar quedan sencillamente como que no se pueden sumar al nuevo presupuesto que se apruebe, pero estamos ante una situación que al no liquidarse un presupuesto, entonces pareciera que esto se está convirtiendo en un colchón que estaría respaldando al gobierno en cuanto a la financiación no solo de lo que le autoriza el Congreso para un determinado año, sino que estaría utilizando recursos de un presupuesto que ha sido autorizado para años anteriores”.