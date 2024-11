Algunos sectores consultados por EL HERALDO Plus no descartan que haya una ampliación en el plazo de intervención del INP a favor de los militares, debido a que existen varios proyectos, como la construcción de cárceles, encomendado a los militares.

Hay otros proyectos inconclusos iniciados en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, como los módulos de máxima seguridad en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS) , que reveló la Unidad Investigativa de EL Heraldo Plus.

EL HERALDO Plus consultó al director del INP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, sobre los proyectos a ejecutar, pero respondió vía telefónica: “Yo no tengo proyectos, mi tiempo termina este año, y si una papada es el otro año no es conmigo”.

Al preguntarle cuándo terminaba su período de gestión, dijo desconocer la fecha, pero él siempre toma por sentado que “cuando el año termina, hasta ahí llega uno”, aduciendo al mismo tiempo que no sabe si el presupuesto para el INP aumenta en un 100%.

El coronel argumentó que no podía hablar sobre el tema por celular, pues “no puedo estarte diciendo eso por teléfono, como si fuéramos vagos nosotros, hay que ser serios en eso vos”, dijo e inmediatamente colgó el teléfono cuando el reportero le preguntó si lo podía atender en su oficina.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encomendó la responsabilidad a la ministra de la Defensa, Rixi Moncada, a seguir con el Plan de Solución Contra el Crimen, de forma urgente en los municipios con mayor incidencia de crímenes como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.

Aparte de la construcción de la megacárcel entre Gracias a Dios y Olancho, Moncada también podrá realizar procesos de contratación directa para la construcción de una pista de aterrizaje en La Mosquitia, compra de aeronaves, adquisición de repuestos y equipamiento, y levantar edificaciones.