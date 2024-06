Ni el 10% de su presupuesto han ejecutado cuatro instituciones públicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque hay instituciones del sector público con una considerable erogación de su asignación anual, otras no han ejecutado ni el 10% de su presupuesto a la fecha.

El economista Martín Barahona, consideró que “no se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público hondureño ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”.

Una mayor eficiencia por parte de las instituciones en cuanto a la ejecución de sus fondos se requiere de la administración pública, indicó la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales.

Entretanto, la analista en materia financiera, Liliana Castillo, mencionó a EL HERALDO que “lo ideal es que hubiera mayor ejecución a la programada si la misma fuera en obras de infraestructura productiva y no en gasto corriente; desde hace muchos años se viene sacrificando la inversión en obras de infraestructura y aumentando el gasto corriente, principalmente en sueldos y salarios también compras y suministros”.

En la actualidad las líneas presupuestarias más dinámicas son el pago de sueldos y salarios, incluyendo del servicio de deuda, sostiene el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).