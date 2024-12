Presupuesto 2024 suma L415,641.6 millones y ni el 80% se ha ejecutado

12

“Es fundamental orientar la utilización de recursos hacia la ejecución de los programas y proyectos aprobados en el ejercicio fiscal en lugar de destinar la mayor parte del presupuesto al pago de sueldos y salarios o a transferencias corrientes; se espera que los recursos se inviertan en iniciativas que impulsen el desarrollo y generen un impacto duradero en la población”, subrayó el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) respecto al Presupuesto 2024.

13

Una unidad de control y seguimiento para que el gasto corriente no supere los niveles programados de conformidad a lo establecido en los presupuestos anuales, sugirió Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).

14

Por su parte, el analista Martín Barahona, indicó que “a lo mejor se está ejecutando (presupuesto), gastando en otras cosas que no son importantes, que pudieran sencillamente solo manteniendo la burocracia, me refiero a gasto corriente, pago de salarios, viáticos, que no son trascendentales y el gobierno lo que necesita es impactar en la economía; esa falta de priorización hace que el porcentaje de ejecución siga siendo bajo”.

15

“Es lamentable que solo asistamos a una dinámica de incremento sostenido del presupuesto sin realmente hacer una evaluación del desempeño del sector público en cuanto a resultados y no tiene sentido estar incrementándolo si para el caso en la liquidación presupuestaria anterior hay fondos que no se lograron ejecutar”, sostuvo el especialista en materia económica, Luis Guifarro.