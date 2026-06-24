¿Cuánto crecieron los suscriptores de internet móvil y fijo en el 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de internet sigue en auge a nivel nacional.

Prueba de ello es que los suscriptores de internet móvil y fijo pasaron de 7,202,144 en el 2024 a 7,275,497 al cierre de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 73,353 abonados, constató EL HERALDO en el informe trimestral de los indicadores del sector telecomunicaciones en Honduras elaborado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El número de suscriptores de internet móvil aumentó 1.61% a diciembre del año pasado y alcanzó 6,717,163.

Sin embargo, en 1% disminuyeron los abonados de internet fijo, contabilizando 558,334 a finales de ese período de 12 meses.

En el caso de la densidad de suscriptores de cada uno de estos servicios evidenció que 67 de cada 100 hondureños tienen una suscripción de internet móvil contrario a 6 de cada 100 catrachos que son abonados de internet fijo.

La velocidad promedio de acceso se redujo en 1.56% para el internet fijo, por lo que reportó 39.5 megavatios por segundo.

En 4.37% equivalente a 99 megavatios por segundo subió la velocidad promedio de acceso para el internet móvil.

Con los avances de la tecnología ha permitido el mejoramiento al igual que estabilización de las redes y el servicio de internet en el territorio hondureño, pero persiste la brecha mayoritariamente en las áreas rurales que urbanas.