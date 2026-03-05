BCH indica que tasa de interés para nuevos créditos bancarios bajó 2.20%

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa de interés semanal para nuevas operaciones de crédito en moneda nacional en la banca privada de Honduras registró una fuerte reducción. Así lo revela el reporte publicado del Banco Central de Honduras (BCH) correspondiente a la semana del 16 al 20 de febrero de 2026. En esa semana la tasa promedio fue de 12.83% anual, inferior que el 15.03% reportado en la semana previa -del 9 al 13 de febrero-.El informe del Banco Central indica que la reducción fue de 2.20% en una semana para nuevos préstamos en lempiras. Según fuentes de la Unidad de Comunicaciones del BCH, la reducción de 2.20% en la tasa de interés activa es correcta.

El reporte del Banco Central señala que comparación con la misma semana del año anterior la rebaja es de 4.22% (17.05% anual, en promedio), de 1.72% en relación a diciembre de 2025 (14.55%) y de 1.10% respecto con el pasado mes (13.93%). De acuerdo con expertos nacionales en política monetaria y crediticia, ese resultado es una sorpresa, ya que en la semana del 9 al 13 de febrero de 2026 la tasa máxima fue de 36% anual, en promedio, y la mínima de 8%, con un promedio ponderado de 15.03%. Explican que la semana del 16 al 20 de febrero, la tasa activa máxima se mantuvo en 36% y la tasa mínima aumentó a 8.50%, y que de acuerdo con los técnicos del BCH responsables de esa actividad resulta en una tasa promedio de 12.83%.