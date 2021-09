Demanda de EEH sería catastrófico para nuevo gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un informe del Banco Mundial (BM) revela que la Empresa Energía Honduras (EEH) ha demostrado eficiencia en la operatividad del contrato firmado con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y en caso de demostrar el incumplimiento por el Estado de Honduras podría desatar una demanda por más de 800 millones de dólares.



Para el expresidente del banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noe Pino, sería catastrófico para las finanzas del país y sobre todo sería “un mega problema que le estarían heredando al nuevo gobierno”.



“Sería un mega problema que no solamente se restringe a la intervención de EEH, sino que está relacionada con una supuesta Ley que el Fondo Monetario Internacional exige que se apruebe de la decisión anticipada de la ENEE y el traspaso de activos al sector privado, mas los contratos sobrevalorados”, advirtió Pino

El experto recomendó que el Congreso Nacional no debe aprobar nada con relación a la ENEE debido a el que gobierno ha demostrado su fracaso a la política energética y no lo va a resolver faltando tres meses antes de que finalice la actual administración.



“Es importante recalcar que las opiniones que puedan tener algunos estudios técnicos van a tener muy poco que ver si al final se concretiza la demanda de Energía Honduras, porque estos van a presentar los argumentos que de acuerdo al contrato estén expresados”, dijo.



“En cuanto a la eficiencia de EEH, también van a servir de prueba o en contra de la empresa o defensa de la empresa, los informes de Manitiba que es la empresa supervisora de ese contrato, porque se supone que son los que tienen todas las calificaciones técnicas y están encargados de entregar los indicadores de eficiencia”, declaró.



Pino, considera que si el gobierno acepta que ha intervenido EEH, significaría que habría un arreglo entre las dos partes, “eso sería lo mejor serviría para que no hubiese una demanda que le costaría 800 millones al Estado de honduras”.

