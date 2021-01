Pedro Barquero: “Para Honduras 2021 es complicado pero esperamos crecer 3%”

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La recuperación de la economía hondureña pasa por la participación del sector privado.

Para 2021 las cifras oficiales apuestan a un crecimiento entre 3.5% y 4.5%.

No obstante, las proyecciones de la empresa privada son conservadoras al estimar una cifra menor. EL HERALDO conversó con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, sobre las expectativas económicas para este año.

¿Cuál es su análisis sobre la situación económica del país para 2021?

Este será un año complicado porque no hemos salido de la pandemia (del coronavirus), no tenemos claro cuándo vendrá la vacuna, todavía estamos viviendo las consecuencias de los daños que dejaron Eta y Iota y la economía de EE UU, que es nuestro principal socio comercial, no sabemos cómo va a reaccionar a las nuevas políticas del gobierno de Joe Biden.

¿Cómo analiza el clima de negocios en Honduras?

Nuestro país ha retrocedido 29 posiciones en el índice de competitividad, eso es un reflejo del deterioro de las condiciones para los inversionistas en nuestro país. Esto se ve reflejado también en la caída de la inversión extranjera en 18% en el 2018 y 48% en el 2019.

¿Qué países pueden estar interesados en invertir en el país durante 2021?

Hay oportunidades que si las sabemos aprovechar serían de mucho beneficio para el desarrollo económico de Honduras. La oportunidad más grande es que muchos inversionistas alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, quieren diversificar sus líneas de abastecimiento para depender menos de China. Si en Honduras se comienza realmente a trabajar en los cambios estructurales que necesitamos, algunas de esas inversiones pudieran venir al país.

¿Considera que 2021, por ser un año político, puede tener un impacto negativo en la economía nacional?

Sí. El año político siempre repercute en la economía. Lo que nosotros esperamos es que los políticos actúen con responsabilidad, que tengamos elecciones libres y transparentes y que el gobierno de la República no maneje los recursos con fines electorales; caso contrario el pueblo hondureño va a sufrir consecuencias negativas.

¿Cuáles son las proyecciones económicas de la CCIC para 2021?

En el 2020 la contracción del PIB cerrará cercano a -10 y en este año podríamos esperar un crecimiento de hasta un 3%. Son muchas incertidumbres por lo que este año hay que empezarlo con cautela, esperando que a medida que avance el año la situación se estabilice.

¿La vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede resultar en una oportunidad para que el país pueda acceder a fondos para el plan de reconstrucción?

Sí. Un acuerdo con el FMI mejora las posibilidades de conseguir financiamiento para la reconstrucción, pero es importante que se pidan solo los recursos necesarios y que se manejen de manera honrada, eficiente y transparente.

