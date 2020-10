Cohep: El sistema financiero no se debe manejar de forma populista

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sistema financiero nacional puede caer en una crisis si se aprueba el anteproyecto de ley denominado “Plan de rescate financiero solidario” de la forma como está redactado, reiteró ayer el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho.

Advirtió que al sistema financiero hay que protegerlo y no manejarlo de manera populista porque su solidez es de interés prioritaria para el país.

LEA: Debaten polémica reforma para el sistema financiero hondureño

“Creemos que el Congreso Nacional debe valorar adecuadamente la decisión que va a tomar. Hemos hecho las observaciones y consideramos que el proyecto no es adecuado”, manifestó Urtecho. Cree que con la propuesta puede ocurrir un manejo inadecuado como sucedió con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

“No podemos apoyar o respaldar iniciativas que rigen precios o afecten los contratos que han suscrito los particulares”, dijo Urtecho al cuestionar que si es tan bueno ese proyecto, ¿por qué los bancos del Estado no condonan las deudas a sus afiliados?, “porque quebrarían el sistema”, se auto respondió.

Asimismo, pidió que se respeten las atribuciones del Banco Central de Honduras (BCH) y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y se escuchan sus posiciones antes de aprobar cualquier decreto. Recordó que el dinero que maneja la banca es de los depositantes, por lo que debe de protegerse.

LEA TAMBIÉN: Mejora índice de confianza económica de Honduras

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, expresó que “no es correcto que los banqueros se repartan las ganancias y dividendos, mientras a los hondureños no se les readecúen las deudas”. Al respecto, el director del Cohep comentó que el gobierno no condona los impuestos y que respetan la opinión del mandatario, pero no comparten que solo al sector privado le exigen sacrificios.

Contenido de la iniciativa

Al aprobar las reformas, se les prohibiría a los bancos y financieras la capitalización de intereses de los pagos no realizados desde marzo 2020 a diciembre de 2021. También la aplicación de cargos moratorios, cargos por servicios o cualquier otro costo o cargo adicional a la tasa de interés. Establece tasas máximas mensuales. Además, la ley permitirá otorgar moratoria de créditos sin constituir reservas para los créditos por morosidad y sin cambio en la categoría de riesgo de

los deudores.

Reacciones

Para el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico Álvarez , el sistema financiero sostiene la economía de un país, por lo que calificó de peligroso el decreto enviado al Congreso Nacional para el sistema.

LEA: ¿Cómo invertir en la bolsa de valores que opera en Honduras?

“Debe protegerse y pedirle lo que no puede dar. El rescate de las mipymes requiere darle a la banca fondos de redescuento de largo plazo”, opinó Álvarez.

Por su parte, el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Manuel Bautista, manifestó que para mantener la solidez del sistema financiero debe buscarse un consenso entre el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba). El resultado debe ser una ley que apoye la reactivación económica y que resuelva el problema de endeudamiento, de acuerdo con Bautista.

Las autoridades del BCH y de la CNBS todavía no han emitido una posición oficial respecto a la iniciativa de ley que podría aprobar el Congreso próximamente, ya que los diputados del Partido Nacional anunciaron que la respaldarán con su voto en la cámara legislativa.

ADEMÁS: Fondos privados de pensiones: ¿Cuáles son sus servicios?