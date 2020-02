¿En qué se fijan los bancos para aprobar un crédito?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Sabías que no haber tenido ninguna deuda no es tan bueno como parece? Esto se debe a que las personas que nunca han tenido algún tipo de financiamiento o préstamo no pueden demostrar su historial crediticio y tampoco pueden dar cuenta de su comportamiento financiero.

A su vez, los bancos, cooperativas o financieras no pueden calcular con precisión los riesgos sobre los nuevos clientes por esa falta de información sobre su comportamiento financiero pasado.

En consecuencia, la respuesta a la solicitud de crédito es un probable “no” o si lo aprueban le otorgan una tasa de interés más alta. En ese sentido, es bueno endeudarse, siempre que se pueda cumplir con el pago y que la deuda tenga el propósito de cumplir una meta.

Entonces si se va a endeudar tome en cuenta en qué se fijan los analistas de los bancos, según la normativa de clasificación de créditos.

1/ La capacidad de pago. Al analista del banco le interesa mucho saber cómo le van a pagar el crédito, por eso la capacidad de pago es una de las cosas principales en lo que se fijan los bancos. Es básicamente la cantidad máxima de los ingresos que se pueden destinar al pago de deuda. En promedio, los financistas consideran que la persona puede pagar entre 30% y 40% del total del sueldo en créditos. Si el salario es de 12,000 lempiras mensuales el máximo a pagar en créditos serían 4,800 lempiras.

2/ El historial de crédito. Esto tiene que ver con los hábitos de pago de los usuarios a través de la vida de sus créditos. Tienen mayor peso los pagos de créditos recientes. Cuando los pagos van bien, el récord en la central de riesgo mejora y da nuevas posibilidades con los bancos. Ahí es cuando se afirma que endeudarse es bueno, ya que deja un perfil que da fe del comportamiento financiero. También toman en cuenta el número de consultas que se han hecho en la central de riesgo o buró de créditos. Si se tiene muchas consultas en un periodo de tiempo corto, las posibilidades de aprobación bajan. Esto se debe a que el banco llega a asumir que ha solicitado otros créditos y que han sido rechazados antes.

3/ El nivel de endeudamiento. Esto es el margen que queda entre los ingresos y gastos mensuales. Si se tiene un crédito pendiente, es menos probable que el banco autorice uno más. La razón es porque el cliente estará más endeudado y no se arriesgarán a que el dinero se vaya en pagar créditos. Para el caso, si una persona adeuda más del 50% o 60% del salario posiblemente no podrá pagar más.

4/ Las garantías. Antes de otorgar un financiamiento la institución evalúa los bienes con los que podría recuperar sus fondos en caso de que el cliente no cumpla con el pago del crédito. Pueden ser viviendas, vehículos, certificados de depósitos a plazo fijo, entre otros. Las garantías son un respaldo.

5/ Los pagos derogados. Se refiere a los pagos que se han dejado de hacer de manera definitiva. En pocas palabras, todo lo que se dejó de pagar. Después de 90 días los pagos atrasados se convierten en pagos derogados. Estos impactan de forma negativa en la calificación que se tiene en la central de riesgos.

6/ De acuerdo con el economista Alejandro Aronne, las instituciones aplican todas estas medidas para disminuir la exposición de riesgo de recuperación de los fondos. Además, las exigencias dependen del sector al que le presten, por ejemplo, si es un proyecto de inversión también piden un análisis de los estados financieros, flujo de efectivo y estudios de viabilidad. En Honduras más de un millón de personas tiene créditos en el sistema financiero.

