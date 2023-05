Yustin Arboleda: “Me levanté con la corazonada de que iba a ser determinante”

No obstante, Henry “Cachita” Gómez y Kevin López alargaron esta historia que tuvo como desenlace el bicampeonato merengue, el cual tuvo como mayor héroe a un colombiano que se confesó después del silbatazo final.

“Hoy me levanté con esa corazonada de que iba a ser determinante, mi esposa me lo dijo también, amigos me escribieron y me dijeron que iba a entrar y ser determinante... al final gracias a Dios se pudo conseguir, lo más importante es que estamos bien y conseguimos el objetivo”, reveló Arboleda.

Posteriormente el autor del heroico doblete que impulsó la remontada blanca reconoció que vivió un semestre difícil a causa de las lesiones, pero finalmente su Olimpia logró hacerse con la copa número 36 para seguir reinando en el fútbol hondureño.