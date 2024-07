Arboleda confiesa cómo vive la Copa América; ¿Pentacampeonato o Copa Centroamericana?

Se van de gira, nueva temporada y dos frentes: pentacampeonato

Empezamos a sacar un poco el trabajo fuerte de la pretemporada y a comenzar a hacer un poco más de fútbol, ahora a enfocarnos en los dos torneos donde tenemos mucha ilusión de trascender y de hacer las cosas bien, sabemos que se trazan los objetivos al principio del campeonato. Lo más importante es trabajar con la convicción de ganar.

¿El pentacampeonato o la Copa Centroamericana?

En lo personal no me gusta escoger, la institución tiene la capacidad de luchar por ganar lo que juega, como tal lo afrontemos con esa responsabilidad y el compromiso, sabemos que no va a ser nada fácil, será un semestre difícil, estamos trabajando de buena manera, acá la mentalidad desde el día 1 es salir a buscar los objetivos, no pasa por la cabeza de ninguno el querer escoger, lo más importante es seguir trabajando.

El quinto extranjero está en discusión, ¿qué papel juega en Liga Nacional?

Desde el primer momento que uno sale de su país, que se convierte en foráneo quiere hacer las cosas bien, dejar una huella, el ser extranjero te da esa responsabilidad de dar más que el nacional. Entonces, creo que no es fácil, nosotros que somos extranjeros en Honduras no es fácil, los hondureños que están en el extranjero, para ellos tampoco es fácil, el legionario siempre va a ser difícil, cada quien va haciendo su propia historia y camino.

Al final, el quinto, sexto o séptimo extranjero es algo que es muy superficial, porque si nos ponemos a ver en las grandes ligas de Europa, no hay límite, deben ser extranjeros que marquen diferencias. Al final, cuando vine acá a Honduras no tenía un gran cartel, no había jugado en muchos lados, estaba joven, pero me tocó trabajar y hacer un nombre en Honduras. Seguramente, así han hecho otros hondureños. A veces te va bien, a veces no, lo importante es dejar una huella.