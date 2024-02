Xavi le responde a Ancelotti y vuelve a criticar el arbitraje

Xavi Hernández , técnico del Barcelona , evaluó el gran triunfo, sin embargo, no dejó en olvido que el arbitraje los está perjudicando cada fecha.

Sí. Hoy hemos sido un equipo maduro. Hemos sabido competir. Me ha dado coraje el gol que hemos encajado, el 1-2. Había que hacer esa falta táctica, ganar el duelo en la banda. Me ha cabreado, porque lo habíamos hablado. Pero, en general, creo que hemos estado maduros en los duelos.

No hemos acabado con lesionados. Gündogan tenía un golpe en la espalda. Y Pedri no tiene nada.

Después de hablar de la competición adulterada, ha llegado la expulsión de Vitor Roque. ¿Qué le ha parecido?

No hace falta que yo diga nada, ya lo habéis visto. Que estamos pagando el caso Negreira, esa es la realidad. Eso es lo que siento yo. Lo único que pido es que nos dejen competir, es lo que único que pido. Y ya no voy a hablar nunca más de los árbitros. Luego me matáis, pero qué voy a decir. Tengo que decir la verdad.