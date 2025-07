Wilmar Jordán revela cómo se dio su fichaje por Motagua y expectativa del fútbol hondureño

Sus características dentro del campo

"Me gusta apoyar a los compañeros, hacer el uno a dos, realizar diagonales y el fuerte es mío es el poder estar dentro del área."

¿Cómo se dio su fichaje por el Motagua?

"Todo comenzó por un empresario, hace ratos el equipo venía con la intención de poder traerme, pero tenía contrato en el fútbol de La India"

"Siempre lo vimos como una buena opción y ahora que se dio estamos contentos, muy feliz porque se ha dado todo, es un gran equipo el que se tiene y sabemos la responsabilidad que tenemos en los dos torneos que se nos aproximan (Liga Nacional y la Copa Centroamericana)".

¿Qué conocía del Motagua y del fútbol de Honduras?

"La verdad no sabía mucho, pero me asesoré de varios compañeros que han pasado por acá y me hablaron muy bien del fútbol de Honduras y del Motagua, me comentaron que es un equipo ganador, siempre está peleando campeonatos y eso sin lugar a dudas me motivó a venir."

¿Quiénes fueron los que te hablaron?

"Santiago Moya, es uno de los que estuvo por aquí, la verdad no le fue muy bien por las lesiones que tuvo, pero me habló bien del Motagua y del país."