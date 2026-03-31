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Visor de Premier League viaja a España para seguir pista de Dereck Moncada: El equipo que lo quiere

El joven delantero hondureño Dereck Moncada ha destacado en sus primeros juegos con el Internacional de Bogotá y ahora lo quieren en Inglaterra.

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 11:53
Visor de Premier League viaja a España para seguir pista de Dereck Moncada: El equipo que lo quiere

Dereck Moncada ya lleva cinco goles con el Inter de Bogotá en 12 juegos.

Leganés, España.- La Selección Nacional de Honduras juega su primer encuentro en la era José Francisco Molina y Francis Hernández ante Perú en tierras españolas y será una buena oportunidad para muchos jugadores que quieren mostrarse para lo que viene a futuro.

En la convocatoria hay muchos chicos con hambre de hacerse de un nombre: Giancarlo Sacaza, Mike Arana, Clinton Bennett, Dereck Moncada entre otros buscarán dejar una buena impresión ante la vista del nuevo cuerpo técnico para amarrar un puesto en el equipo de todos.

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Además, la oportunidad de que la Bicolor juegue en tierras europeas le da la oportunidad a los cazatalentos de poder ver algunos jugadores hondureños y uno que ha llamado la atención es el extremo Dereck Moncada que en los últimos meses ha destacado.

El jugador del Internacional de Bogotá es considerado uno de los catrachos con más proyección por sus condiciones futbolísticas y por eso un visor del Wolverhampton de la Premier League está en el Ontime Butarque de Leganés.

El abuelo del jugador, Mario Moncada , publicó en sus redes sociales que el inglés Ben Wrigglesworth lo está acompañando en el inmueble para ver el juego y obviamente el desempeño del exOlimpia.

Honduras y Perú se enfrentarán a las 12:00 m, hora catracha, en este juego que marcará el camino de José Francisco Molina rumbo al mundial de 2030.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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