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Vinicius cierra el debate de la '10' en Brasil: "Es de Neymar, eso está claro"

El delantero del Real Madrid fue consultado sobre la inclusión del futbolista del Santos en la lista final y se refirió al emblemático dorsal

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:56
Vinicius cierra el debate de la '10' en Brasil: Es de Neymar, eso está claro

Vinicius y Neymar volverán a compartir en la selección de Brasil.

Foto: EFE

Río de Janeiro, Brasil.- La convocatoria de Neymar es la gran novedad en la lista final de Brasil para el Mundial 2026, lo cual ha generado todo tipo de opiniones en el país sudamericano a las puertas del gran evento del fútbol.

La inclusión del futbolista del Santos ha dado pie al debate de quién debe ser el portador de la mítica camiseta número '10', la cual a lo largo de los Mundiales vistieron figuras de la talla de Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká.

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En las tres últimas Copas del Mundo, el número que se le otorga al que es considerado como la máxima figura de la "Verdeamarela" estuvo en la espalda de Neymar, quien tuvo su última aparición con su selección en octubre de 2023 tras resultar lesionado en un partido eliminatorio.

Desde entonces, la responsabilidad recayó en Vinicius Jr., quien con el regreso del exjugador de Barcelona y PSG tiene claro a quién le pertenece la playera.

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"Es de Neymar, eso está claro", sentenció Vinicius de forma tajante para dar por cerrado el debate en la "Canarinha".

Ahora será decisión de Carlo Ancelotti si en el regreso de Neymar a la convocatoria decide otorgarle el '10' y además está por verse si el futbolista de 34 años forma parte del once inicial de la escuadra brasileña en la Copa del Mundo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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