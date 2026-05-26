Vinicius cierra el debate de la '10' en Brasil: "Es de Neymar, eso está claro"

Río de Janeiro, Brasil.- La convocatoria de Neymar es la gran novedad en la lista final de Brasil para el Mundial 2026, lo cual ha generado todo tipo de opiniones en el país sudamericano a las puertas del gran evento del fútbol. La inclusión del futbolista del Santos ha dado pie al debate de quién debe ser el portador de la mítica camiseta número '10', la cual a lo largo de los Mundiales vistieron figuras de la talla de Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká.

En las tres últimas Copas del Mundo, el número que se le otorga al que es considerado como la máxima figura de la "Verdeamarela" estuvo en la espalda de Neymar, quien tuvo su última aparición con su selección en octubre de 2023 tras resultar lesionado en un partido eliminatorio. Desde entonces, la responsabilidad recayó en Vinicius Jr., quien con el regreso del exjugador de Barcelona y PSG tiene claro a quién le pertenece la playera.