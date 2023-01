¡Batalla campal! Jugadores se van a los golpes en el fútbol de Costa Rica

“Es un poco penoso, es un tema de jugadores. Cuando son amistosos no es la primera vez que pasa. No sé si tal vez no se tuvo que haber dado el partido”, comentó Yosimar Arias, gerente de Guanacasteca.

Por su parte, el liberiano Diego Madrigal indicó que “esto es una mancha para el fútbol nacional, esto no puede darse ni en canchas abiertas”.

El partido era un amistoso donde ambas escuadran buscaban prepararse para el torneo que dará comienzo el fin de semana. El Guanacasteca se encuentra en puestos de descenso, mientras que el Liberia busca ascender al máximo circuito.

Este episodio pone bajo la lupa al fútbol costarricense.