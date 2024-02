Vida hundió a Victoria: tabla acumulada de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 5 del Torneo Clausura 2024 inició con dos partidos en donde los protagonistas fueron los tres equipos involucrados en la lucha por el no descenso .

Los Universitarios estaban igualados en puntos hace dos jornadas, pero los empates con Real España y Olancho le han permitido despegarse un poco del Victoria.

Ya un poco más tranquilo en el octavo puesto y con cinco puntos de ventaja está el Vida, quien tras conseguir su primer triunfo en el Clausura 2024 llegó a 23 unidades.

Más retirado de la zona en donde nadie quiere estar se encuentra el Génesis, equipo que al no conocer el triunfo en este campeonato tiene 25 puntos y sabe que no puede descuidarse si no quiere meterse a problemas.