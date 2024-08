Valerio Marinacci tiene nuevo equipo en Europa y defiende a Daniel Uberti

Mi abuela es hondureña, mi mamá no, todavía mi mamá tiene que llevar el pasaporte.

¿Qué piensa de Daniel Uberti?

Daniel Uberti me ayudó mucho a mí para convocarme en Honduras.

La gente mencionaba que usted no jugó con Honduras por decisiones de Uberti?

No, Uberti me ayudó mucho con la Selección Nacional, es un hombre bueno, me ayudó mucho.

¿Te ilusionaba jugar en la Liga Nacional de Honduras?

Sí, me gustaría tener una nueva experiencia para mi nivel de fútbol.

¿Qué equipos reconoce de aquí?

Conozco mucho al Real España.