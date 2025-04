Valeria Paz, la periodista deportiva hondureña que "marca" su huella en el Viejo Continente

“Para mí representó más que todo una gran bendición, porque no cualquiera de nuestro país recibe oportunidades así y representó que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Me sentía muy cómoda y muy bendecida”, recordó.

En medio de ese aprendizaje, la chica que aterrizó en Madrid a sus 23 años atesora con mucho cariño las arduas jornadas de trabajo que vivió, pero a la vez reconoce que hubo momentos divertidos que difícilmente podrá olvidar, entre ellos el día que conoció a Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas de la historia, el cual coincidió con el cierre de su etapa en Marca.

“Recuerdo que el día que llegó Rafa Nadal a la redacción yo le había pedido a mi jefe, por primera vez, trabajar desde casa y me dio su autorización. La cosa es que yo no podía separarme de la computadora porque las redes sociales son una locura. Entonces me acuerdo que estoy en la cocina y veo que me ponen un mensaje en el grupo en donde ponen que para Nadal tienen preparado esto y lo otro, entonces al ver eso inmediatamente dije: ‘Ya voy en camino...’”, inició contando.