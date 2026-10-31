UPNFM derrota a Génesis en un partidazo y se mete en puestos de liguilla

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPNFM se enfrenta ante el Génesis por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Los universitarios llegan de caer ante Olimpia y los caninos de igual forma ante Choloma.
Alineaciones
LOBOS UPN: 12- Alex Guity; 2- Dayron Suazo, 15- Julián Glavocic, 3- Geremy Rodas, 25- Marcelo Santos, 24- Omar Elvir; 32- Juan Martínez, 11- Samuel Elvir, 13- Moisés Rodríguez, 20- Eliú López; 16- Carter Bodden.
GÉNESIS FC: 31- Ronaldo Balanta; 66- Kevin Pérez, 44- Manuel Gamboa, 2- Allans Vargas; 15- Edwin Maldonado, 33- Daniel Meléndez, 6- Roger Sander, 10- Walter Martínez, 20- Marco Solano; 11- Bryan Félix; 26- Carlos Arzú.
Hora y canal dónde verlo
Hora: 3:00 PM
Canal: Deportes TVC