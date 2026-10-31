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UPNFM derrota a Génesis en un partidazo y se mete en puestos de liguilla

Los Lobos de la UPNFM vinieron siempre de atrás, les tocó empatar tres veces y luego pudieron derrotar al Génesis PN

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 14:42
UPNFM derrota a Génesis en un partidazo y se mete en puestos de liguilla

Choluteca, Honduras.- Los Lobos de la UPNFM se enfrenta ante el Génesis por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Los universitarios llegan de caer ante Olimpia y los caninos de igual forma ante Choloma.

Alineaciones

LOBOS UPN: 12- Alex Guity; 2- Dayron Suazo, 15- Julián Glavocic, 3- Geremy Rodas, 25- Marcelo Santos, 24- Omar Elvir; 32- Juan Martínez, 11- Samuel Elvir, 13- Moisés Rodríguez, 20- Eliú López; 16- Carter Bodden.

GÉNESIS FC: 31- Ronaldo Balanta; 66- Kevin Pérez, 44- Manuel Gamboa, 2- Allans Vargas; 15- Edwin Maldonado, 33- Daniel Meléndez, 6- Roger Sander, 10- Walter Martínez, 20- Marco Solano; 11- Bryan Félix; 26- Carlos Arzú.

Hora y canal dónde verlo

Hora: 3:00 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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