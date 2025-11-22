  1. Inicio
UPN vs Juticalpa EN VIVO: Hora y canal dónde verlo EN DIRECTO HOY

Los Lobos de la UPNFM y el Juticalpa FC buscar sumar para poder meterse en puestos de liguilla

  • 22 de noviembre de 2025 a las 16:50
Lobos de la UPNFM derrotaron a Juticalpa en la primera vuelta.

Choluteca, Honduras.- El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa avanzando en su fase decisiva y cada jornada ofrece duelos determinantes para las aspiraciones de los clubes.

En esta ocasión, Lobos UPNFM y Juticalpa protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos de la fecha 18, un choque directo entre rivales que buscan mantenerse en la pelea por puestos intermedios de la tabla.

Los universitarios llegan motivados tras una campaña en la que han logrado mantener la constancia, especialmente en casa, donde suelen hacerse fuertes.

Con 21 unidades y ubicadas en la séptima posición, los Lobos están conscientes de que un triunfo podría darles un respiro importante y, a la vez, acercarlos a sus objetivos de cerrar el torneo en zona competitiva de clasificación.

Hora y canal dónde ver el partido

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

