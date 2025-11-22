UPN vs Juticalpa EN VIVO: Hora y canal dónde verlo EN DIRECTO HOY

Choluteca, Honduras.- El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa avanzando en su fase decisiva y cada jornada ofrece duelos determinantes para las aspiraciones de los clubes.

En esta ocasión, Lobos UPNFM y Juticalpa protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos de la fecha 18, un choque directo entre rivales que buscan mantenerse en la pelea por puestos intermedios de la tabla.