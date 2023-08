“Tota” Medina y su duro mensaje al arbitraje hondureño

Incómodo por el arbitraje en el Victoria-Olimpia

No me quejo del arbitraje, sino de algunas situaciones que se pueden manejar diferentes y entiendo que son criterios de ellos. Sobre el final, con un marcador manejado por el rival, dan solo cinco minutos, cuando los cinco minutos son solo de recambio. Yo me pregunto si hubiese sido a la inversa del que tenía el resultado era Victoria, estoy seguro que hubiesen agregado ocho o nueve minutos. Se golpeó Edrick Menjívar, Gabriel Araújo, estuvo en el suelo y tuvieron que vendarlo. Los valores los hace uno con el afán de seguir jugando. Pero después del arbitraje no me quejo, hicieron un gran trabajo, pero esas cositas a corregir.