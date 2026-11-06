Tilguath sobre derrota del Platense: "Cometemos errores infantiles"

En conferencia de prensa, el estratega reconoció que las desconcentraciones defensivas fueron determinantes en el resultado, especialmente en las jugadas a balón parado, una situación que ya habían trabajado durante los entrenamientos.

San Pedro Sula, Honduras .- La situación de Platense sigue sin encontrar un rumbo positivo. El conjunto porteño cayó 3-1 en su visita al Marathón , por la jornada 13 del torneo Apertura, y su entrenador, Reynaldo Tilguath, no ocultó su preocupación por los errores que continúan condenando al equipo.

El técnico también destacó que, antes de recibir el primer gol, su equipo había mostrado cierto orden, aunque reconoció que faltó claridad en el último tercio de la cancha para encontrar a sus hombres de ataque.

“Son cosas con las que cometemos errores infantiles. Contra jugadores importantes no te puedes equivocar. Ya nos habían avisado y en los dos tiros de esquina no reaccionamos”, expresó Tilguath.

Además, dejó claro que el plantel tiene limitaciones que deben ser aprovechadas mientras se trabaja en fortalecer al equipo de cara al futuro.

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“Es lo que tiene Platense, es lo que hay que aprovechar ahorita. En otro torneo tenemos que acercar gente que nos venga a enriquecer el plantel”, manifestó.Tilguath pide levantar la cabezaUno de los aspectos que más preocupa al entrenador es el impacto anímico que puede generar la falta de resultados. Sin embargo, considera que sus futbolistas no deben sentirse inferiores por el momento que atraviesan.

“El tema psicológico es parte importante para que los muchachos no se crean que son los peores, porque si se creen eso, no van a ganar el otro, ni el otro, y al final no van a sumar”, explicó.

Tilguath también apeló al sentido de pertenencia y recordó los buenos momentos que ha protagonizado el equipo porteño en temporadas anteriores, insistiendo en que Platense debe recuperar su identidad competitiva.

El entrenador volvió a señalar las desatenciones defensivas como uno de los principales problemas del equipo, especialmente porque, según explicó, habían estudiado previamente las fortalezas de Marathón en este tipo de acciones.

“Habíamos entrenado cómo nos podían hacer gol, habíamos marcado a los jugadores, pero esas distracciones las estamos pagando atrás”, lamentó.

Con la mirada puesta en los próximos compromisos, Tilguath sabe que Platense necesita sumar puntos y corregir cuanto antes sus errores. El técnico fue contundente al señalar que el equipo debe mantenerse concentrado si quiere cerrar el torneo con mejores resultados.

“Si queremos ganar un partido o sumar en estos últimos tres partidos, tenemos que estar vivos atrás”, sentenció.