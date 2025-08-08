  1. Inicio
Tiktokers hondureños pierden ante salvadoreños: fue un 3 a 2 en el estadio Las Delicias

Los creadores de contenido de El Salvador y Honduras disputaron este viernes un entretenido duelo en el estadio Las Delicias de El Salvador

  • 08 de agosto de 2025 a las 21:32
Los catrachos se fueron arriba en el marcador a los 4 minutos de juego. Quien anotó el primer gol fue David Flow.

 Foto: Cortesía

San Salvador, El Salvador.- Los creadores de contenido de El Salvador vencieron 3-2 a sus contrincantes hondureños en un emocionante duelo disputado en el Estadio Las Delicias, que vivió una fiesta tanto en la cancha como en las gradas.

La cita reunió a figuras como Supremo, Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, “La More”, Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, MR JC y Davis Flow, bajo la dirección técnica de “El Loco de la Selva”.

Honduras golpeó primero y muy temprano: al minuto 4, Davis Flow controló un pase largo con el pecho y, sin dejar caer el balón, soltó un disparo que se estrelló en el poste antes de colarse en la portería salvadoreña.

Pero los cuscatlecos reaccionaron rápido. Enmanuel “Payasito” Osorio empató con un remate cruzado, y antes del descanso Ricky puso el 2-1 al 43’.

Ya en la segunda mitad, “Payasito” volvió a aparecer para ampliar la ventaja a 3-1.

Hubo momentos de tensión tras el tercer gol. Aun así, el partido se reanudó y Honduras intentó la remontada.

En tiempo agregado, Rambo de León encabezó una jugada que terminó con un centro preciso para que Supremo, de cabeza, marcó el 3-2 definitivo.

Fue así como al cierre del encuentro, Supremo marcó el segundo para Honduras pero no le ajustó y el triunfo fue para los tiktokers salvadoreños.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
