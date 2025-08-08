Tiktokers hondureños pierden ante salvadoreños: fue un 3 a 2 en el estadio Las Delicias

San Salvador, El Salvador.- Los creadores de contenido de El Salvador vencieron 3-2 a sus contrincantes hondureños en un emocionante duelo disputado en el Estadio Las Delicias, que vivió una fiesta tanto en la cancha como en las gradas.

La cita reunió a figuras como Supremo, Hijos de Morazán, Shin Fujiyama, Caracolito, “La More”, Loncho, Brayan, Osvaldo, Rafiña, MR JC y Davis Flow, bajo la dirección técnica de “El Loco de la Selva”.

Honduras golpeó primero y muy temprano: al minuto 4, Davis Flow controló un pase largo con el pecho y, sin dejar caer el balón, soltó un disparo que se estrelló en el poste antes de colarse en la portería salvadoreña.