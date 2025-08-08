  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador

Honduras será protagonista de un histórico partido frente a la selección de tiktokers de El Salvador en duelo que se disputará en tierras cuscatlecas; así saldrá el cuadro catracho

  • 08 de agosto de 2025 a las 10:04
Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
1 de 21

La Selección de Tiktokers de Honduras se enfrenta este día ante El Salvador por el juego de ida del "Duelo de Creadores". Este será el 11 titular de la Bicolor.

Foto: Cortesía.
Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
2 de 21

El plantel catracho viajó hacia tierras salvadoreñas ayer jueves y ya se encuentran listos para disputar este vibrante partido.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
3 de 21

El estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador será el encargado de albergar este vibrante partido entre creadores de contenido de ambos países centroamericanos.
Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
4 de 21

El Loco de la Selva es el DT del equipo hondureño y este sería su 11 inicial para encarar el partido ante El Salvador.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
5 de 21

PORTERO - La More es inamovible bajo los tres palos de la Bicolor. En el pasado jugó fútbol semiprofesional en Estados Unidos.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
6 de 21

LATERAL IZQUIERDO - Loncho será el encargado de cubrir el costado izquierdo de la "H" ante los salvadoreños.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
7 de 21

DEFENSA CENTRAL - DJ Chaval se ha visto activo en torneos de fútbol rápido en San Pedro Sula y será el encargado de comandar la zona baja de Honduras.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
8 de 21

DEFENSA CENTRAL - Chauder Morazán es el elegido para hacer pareja con Chaval en la zona central de Honduras.
Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
9 de 21

LATERAL IZQUIERDO - Otro de los jugadores con recorrido futbolístico es el Barbarito. Esta vez lo hará por el costado izquierdo de la zona baja catracha.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
10 de 21

MEDIOCAMPISTA - Shin Fujiyama será colocado por la banda derecha para darle velocidad al equipo Nacional. Ya ha mostrado sus habilidades con el balón.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
11 de 21

MEDIOCAMPISTA - El UYUYUY es uno de los tiktokers hondureños que más saben con el balón y será colocado en el centro del campo para generarle juego a sus compañeros.
Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
12 de 21

MEDIOCAMPISTA - Mr JC es otro de los más técnicos en la Selección de Honduras y le hará compañía al UYUYUY en la generación de juego.
Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
13 de 21

MEDIOCAMPISTA - Caracolito será el encargado de generar ataque por la banda izquierda. Su ida y vuelta será clave para el equipo catracho.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
14 de 21

DELANTERO - Supremo es el capitán del equipo y será uno de los hombres en punta del equipo catracho.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
15 de 21

DELANTERO - David Flow será el otro cazagoles elegido por El Loco de la Selva para este trascendental partido.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
16 de 21

OPCIÓN DE CAMBIO: Fancony podría entrar en el segundo tiempo del partido para refrescar al equipo.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
17 de 21

OPCIÓN DE CAMBIO: Osvaldo en otra de las piezas importantes en el equipo hondureño. Podría salir en el 11 titular.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
18 de 21

OPCIÓN DE CAMBIO: Fila también sumaría minutos en tierras salvadoreñas.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
19 de 21

OPCIÓN DE CAMBIO: Riñón será uno de los revulsivos para la segunda mitad del juego.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
20 de 21

OPCIÓN DE CAMBIO: Zuniga sería otro de los Hijos de Morazán con minutos en El Salvador.

Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador
21 de 21

El partido entre Honduras y El Salvador arranca a partir de las 6:00 PM y se podrá ver a través de la plataforma Youtube.

Cargar más fotos