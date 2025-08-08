Supremo es capitán: El 11 titular de la Selección de Tiktokers de Honduras vs El Salvador

La Selección de Tiktokers de Honduras se enfrenta este día ante El Salvador por el juego de ida del "Duelo de Creadores". Este será el 11 titular de la Bicolor.
El plantel catracho viajó hacia tierras salvadoreñas ayer jueves y ya se encuentran listos para disputar este vibrante partido.
El estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador será el encargado de albergar este vibrante partido entre creadores de contenido de ambos países centroamericanos.
El Loco de la Selva es el DT del equipo hondureño y este sería su 11 inicial para encarar el partido ante El Salvador.
PORTERO - La More es inamovible bajo los tres palos de la Bicolor. En el pasado jugó fútbol semiprofesional en Estados Unidos.
LATERAL IZQUIERDO - Loncho será el encargado de cubrir el costado izquierdo de la "H" ante los salvadoreños.
DEFENSA CENTRAL - DJ Chaval se ha visto activo en torneos de fútbol rápido en San Pedro Sula y será el encargado de comandar la zona baja de Honduras.
DEFENSA CENTRAL - Chauder Morazán es el elegido para hacer pareja con Chaval en la zona central de Honduras.
LATERAL IZQUIERDO - Otro de los jugadores con recorrido futbolístico es el Barbarito. Esta vez lo hará por el costado izquierdo de la zona baja catracha.
MEDIOCAMPISTA - Shin Fujiyama será colocado por la banda derecha para darle velocidad al equipo Nacional. Ya ha mostrado sus habilidades con el balón.
MEDIOCAMPISTA - El UYUYUY es uno de los tiktokers hondureños que más saben con el balón y será colocado en el centro del campo para generarle juego a sus compañeros.
MEDIOCAMPISTA - Mr JC es otro de los más técnicos en la Selección de Honduras y le hará compañía al UYUYUY en la generación de juego.
MEDIOCAMPISTA - Caracolito será el encargado de generar ataque por la banda izquierda. Su ida y vuelta será clave para el equipo catracho.
DELANTERO - Supremo es el capitán del equipo y será uno de los hombres en punta del equipo catracho.
DELANTERO - David Flow será el otro cazagoles elegido por El Loco de la Selva para este trascendental partido.
OPCIÓN DE CAMBIO: Fancony podría entrar en el segundo tiempo del partido para refrescar al equipo.
OPCIÓN DE CAMBIO: Osvaldo en otra de las piezas importantes en el equipo hondureño. Podría salir en el 11 titular.
OPCIÓN DE CAMBIO: Fila también sumaría minutos en tierras salvadoreñas.
OPCIÓN DE CAMBIO: Riñón será uno de los revulsivos para la segunda mitad del juego.
OPCIÓN DE CAMBIO: Zuniga sería otro de los Hijos de Morazán con minutos en El Salvador.
El partido entre Honduras y El Salvador arranca a partir de las 6:00 PM y se podrá ver a través de la plataforma Youtube.