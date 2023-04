Dante Siboldi, nuevo DT de Tigres, advierte al Motagua previo al choque en Concacaf: “Hay que ganar a como dé lugar”

MONTERREY, MÉXICO.- Este lunes 10 de abril Tigres presentó de forma oficial al entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi, quien toma las riendas del club tras la destitución del “Chima” Ruiz.

En su presentación ante los medios de prensa, el charrúa dejó claro que el cuadro mexicano tiene la obligación de ganarle al Motagua este jueves en Champions de Concacaf en Monterrey.

“Estoy seguro de mi experiencia en estos momentos difíciles, créeme que no fue tan difícil de cuando me tocó pelear descenso, eso sí fue difícil y no nos alcanzó. Hoy son otros tiempos y van a asumir con carácter las circunstancias que nos toca vivir”, comentó Siboldi en sus primeras respuestas a la prensa deportiva.