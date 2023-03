Técnico del Pachuca se mostró sorprendido tras empate 0-0 ante Motagua

Luego de concluido el partido, Guillermo Almada, técnico de los tuzos, compareció en conferencia de prensa y no pudo esconder el descontento que le provoca este marcador.

“A mí me gusta ganar y cuando no tenemos la claridad, uno quiere ver otra cosa. Me voy conforme con la entrega, pero se que el rival juega, tiene sus méritos, pero tomamos malas decisiones en el momento del juego”.

Pocos cambios en el 11

“Presentamos lo mejor que teníamos, queríamos dar una mejor sensación, pero el rival tiene méritos, encontramos dificultad con la cancha y eso es normal cuando vas de visita. Vamos a apuntar a mejorar en el partido ante Monterrey y después en la serie con Motagua”.