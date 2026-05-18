Tabla de posiciones triangulares de Liga Nacional de Honduras: Motagua y Marathón se imponen

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes quedaron definidos los finalistas del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras disputarse la última jornada de las triangulares, donde Motagua y Marathón sellaron su boleto a la Gran Final que se jugará esta misma semana. En el primer encuentro del día, Motagua recibió al Génesis PN en un duelo decisivo por el liderato del Grupo B. Al conjunto policial le bastaba un empate para clasificar, pero el Ciclón Azul mostró contundencia en el momento clave y terminó imponiéndose 2-1 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Los goles del equipo dirigido por Javier López fueron obra de Giancarlo Sacaza y Jeffryn Macías, mientras que Carlos Arzú descontó para los de Fernando Mira. Con este triunfo, Motagua finalizó como líder del Grupo B con siete puntos. Génesis PN quedó segundo con cinco unidades y Olancho FC cerró en el último lugar con tres. Más tarde, en el cierre del Grupo A, Marathón visitó a Real España y consiguió un valioso empate 1-1, que le permitió asegurar el primer puesto y avanzar a la final del campeonato. El conjunto verdolaga terminó líder de su grupo con siete puntos, seguido por Olimpia con seis. Real España sumó cuatro unidades.

De esta manera, Motagua y Marathón disputarán la Gran Final del Clausura 2026. El partido de ida se jugaría el jueves, mientras que la vuelta está programada para el domingo.

Tabla de posiciones triangulares