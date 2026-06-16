Tabla de posiciones del Mundial: Así marchan los grupos de United 2026

Kansas, Estados Unidos.- El Mundial United 2026 que se realiza en suelo de México, Estados Unidos y Canadá, está a toda marcha donde ya se comenzaron a ver las selecciones que se perfilan como favoritas.
La primera ronda se da por finalizada este miércoles 17 de junio, para el jueves comenzar la segunda fecha de la fase de grupos.
Será los dos primeros lugares que avanzarán a la siguiente fase, y ocho mejores terceros se unirán para completar los dieciseisavos.
Selecciones como México, Corea del Sur, Escocia, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfíl, Suecia, Francia y Noruega no han fallado en su primera presentación.
En cuanto Brasil, Marruecos, Paises Bajos, Bélgica, Uruguay y España han decepcionado en su arranque al no poder sumar de a tres.
La campeona del mundo, la selección de Argentina, se impone ante Argelia con la ayuda de Lionel Messi.