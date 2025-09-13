Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid salió librado de Anoeta y se aleja de Barcelona

Madrid, España.- Real Madrid no perdona y en un complicada visita derrota 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta por la fecha 4 de LaLiga de España.

Kylian Mbappé, quien llegó a cuatro goles en el torneo, fue el anotador del primer tanto al minuto 12. Luego el VAR afectó al Madrid con una roja dudosa por falta de último jugador de Dean Huijsen.

Sin embargo, Xabi Alonso hizo reajustes y antes de terminar el primer tiempo Arda Güler aumentó la ventaja luego de una gran jugada de Kylian. Real Sociedad recortó distancias en el complemento, pero no pudo igualar el marcador a pesar de que tuvo sometido al club merengue.

Con este resultado, Real Madrid se mantiene invicto en el torneo y es líder solitario con 12 puntos. Le sigue el Athletic Bilbao, equipo que juega ahorita ante el Alavés, con 9 puntos, mismos que el Getafe.

Villarreal y Barcelona son cuartos y quintos con 7 unidadees y buscarán escalar posiciones cuando enfrenten a Atlético de Madrid y al Valencia, respectivamente.

El próximo partido del Real Madrid será en Champions League a mitad de semana ante el Marsella y en LaLiga será frente al Espanyol en el Santiago Bernabéu.