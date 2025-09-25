Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona mete presión al Real Madrid previo al clásico

Oviedo, España.- Barcelona sufrió para vencer al Real Oviedo (1-3). Todo el partido fue mejor que su rival, pero un error de Joan García los penalizó a irse perdiendo en el primer tiempo con un tanto de Alberto Riera desde mediocampo. Ya para la segunda parte, Hansi Flick retocó su equipo y tras los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo, consiguió su quinto triunfo de la temporada, solo en una perdió unidades y fue en el empate 1-1 ante el Rayo Vallecano.

Tras los tres puntos ante Oviedo, Barcelona llegó a 16 en la tabla de posiciones de la Liga Española y queda a dos del Real Madrid que el martes venció al Levante de Kervin Arriaga. En la próxima jornada, la 7, la Casa Blanca va a enfrentar al Atlético en el derbi (Sábado 8:15 A.M). Los de Xabi Alonso visitan el Metropolitano con la tarea de mantener el invicto. Los del Cholo Simeone se quieren meter otra vez en conversación por el título y saben que los tres puntos son claves. Hasta ahora los colchoneros tienen 9 unidades en la clasificación.