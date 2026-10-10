Tabla de posiciones: Barcelona no falla; Atlético y Real Madrid con lo justo

Madrid, España.- El FC Barcelona sigue a paso firme en LaLiga EA Sports. Tras derrotar con un claro 3-0 al Getafe, el conjunto azulgrana sumó su octava victoria consecutiva en las primeras ocho jornadas del campeonato. Con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick igualaron el mejor arranque liguero en toda la historia del club, una marca que hasta ahora pertenecía en exclusiva al equipo que dirigió el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.

El paso del cuadro catalán por la competición doméstica está siendo arrollador. Con estos tres nuevos puntos, los culés se consolidan en la cima de la tabla con 24 unidades de 24 posibles, apoyados en una efectividad ofensiva impresionante: acumulan 34 goles a favor y apenas siete en contra. La mezcla de solidez defensiva y contundencia en el área rival los mantiene como el rival a vencer en España. El horizonte se presenta apasionante para el equipo de Flick. Si el Barcelona logra vencer la próxima semana al Real Betis en el estadio Benito Villamarín, firmará el mejor inicio de temporada de toda su historia. Además, una victoria en tierras andaluzas le permitiría igualar el récord absoluto de LaLiga de nueve triunfos seguidos en un comienzo de torneo, registro en poder del Real Madrid desde la campaña 1968-69.