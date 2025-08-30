Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona tropieza en Vallecas y cede terreno al Real Madrid

Este resultado, lo hace bajar más en la tabla de posiciones, luego de los triunfos del Real Madrid ante Mallorca (2-1) y del Athletic CLub ante el Real Betis (1-2).

Los azulgranas comenzaron ganando con un tanto de penal de Lamine Yamal en el minuto 40, sin embargo, Fran Pérez le dio la igualada a los locales.

Madrid, España .- El Barcelona de Hansi Flick no la pasó bien este domingo y sufrió su primer revés en LaLiga EA Sports 2024-2025 tras igualar 1-1 ante el Rayo Vallecano en su visita al Estadio de Vallecas por la jornada 3.

Real Madrid lidera en la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 9 unidades y en el segundo lugar, sorpresivamente se encuentra el Athletic Club con la misma cantidad; son los únicos equipos con tres partidos ganados.

Ya en el tercer lugar se posiciona el Villarreal con 7 unidades, mientras que el Barcelona baja más en la tabla de posiciones con 7 puntos, luego del tropiezo ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El RCD Espanyol le sigue en el quinto lugar con igual puntaje, seguido del Getafe con 6, Elche y Real Betis con 5. Por su parte, Valencia es noveno con 4, décimo Rayo Vallecano con 4 y el Alavés cuenta con 4 unidades.

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid han tenido decepcionantes inicios; se encuentran en el lugar 16 y 17 en la tabla de posiciones con apenas 2 puntos cada uno y rozan la zona roja en las primeras tres jornadas de LaLiga EA Sports.

Solo son superados por el R. C. D. Mallorca con 1 punto y el Levante de Kevin Arriaga con el Girona son los últimos, unidos con ningún punto luego de sus primeros encuentros disputados