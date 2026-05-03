Tabla de posiciones LaLiga de España: Real Madrid gana y Barcelona deberá esperar

Barcelona, España.- Real Madrid cumplió este domingo al imponerse 2-0 al Espanyol con un doblete de Vinícius Jr., un resultado que les permite seguir con vida en la pelea por el título de LaLiga de España, aunque aún con un margen muy reducido. La situación para los madridistas sigue siendo compleja. A pesar de la victoria, dependen de un tropiezo del Barcelona y están obligados a ganar el clásico del próximo fin de semana para evitar que su eterno rival se corone anticipadamente.

En el vestuario merengue saben que ya no hay margen de error. Incluso con el triunfo ante Espanyol, una victoria culé en el Clásico podría significar celebrar el título de Liga prácticamente en la cara del Madrid, un golpe duro al orgullo blanco. La hegemonía del Barcelona esta temporada parece firme. Mientras en la ciudad condal ya se ilusionan con el título, el madridismo se aferra a una última esperanza en un cierre de campeonato que promete máxima tensión. En la zona baja, el drama del descenso está al rojo vivo. Sevilla, con 34 puntos, y Levante del hondureño con Kervin Arriaga, con 33, se juegan la permanencia en una lucha sin margen de error, donde cada jornada puede marcar su destino. Ambos equipos llegan golpeados y con la presión al límite, sabiendo que cualquier tropiezo puede ser definitivo.

Por su parte, Real Oviedo parece tener un pie en Segunda División con 28 unidades. La diferencia de puntos y la dinámica negativa lo dejan al borde del abismo, obligados a una reacción casi perfecta y a esperar resultados ajenos para mantener viva una esperanza que cada vez se reduce más.

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