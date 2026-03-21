Simeone se refiere al derbi del Atlético ante Real Madrid: "Podemos hacer daño al rival”

“La verdad, todavía no lo sé. Sinceramente, estamos pensando en dónde ponernos, en qué situación, generando estas rotaciones que hemos hecho cuando nos ha tocado jugar en Champions , en Copa del Rey y después en LaLiga...”, alimentó la duda el técnico argentino tras el entrenamiento matutino, en el que no ensayó ninguna alineación.

Madrid, España.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que “todavía” no sabe su once para el derbi contra el Real Madrid , si incluirá las rotaciones que últimamente ha hecho en LaLiga, pero remarcó que “todos” están con una “ilusión enorme” y espera “estar lo más fino posible para elegir bien”.

Lo único claro es que Juan Musso será el guardameta. “Está trabajando muy bien desde que llegó, no solamente en este último partido que le tocó con el Tottenham. Y no es sólo su aparición dentro del campo, sino su comportamiento dentro del vestuario como hombre y como compañero de equipo. Estamos muy contentos con él”, declaró.

“La verdad que están todos con muchas ganas de jugar y me lo están poniendo complicado, porque hay una ilusión enorme por participar de todos en este partido y espero estar lo más fino posible para elegir bien”, abundó Simeone, con las bajas de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza para la visita al Santiago Bernabéu.

Y arriba se espera a Julián Alvarez, goleador tres veces en los últimos tres encuentros y en seis de los últimos once, alejado de la mala racha de diciembre a febrero. “Es una persona y, como tal, evidentemente tenemos todos momentos mejores y por ahí otros que no son tan buenos, pero esto que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto anteriormente muchas veces; por eso, cuando bajó su nivel, le reclamábamos esta necesidad de volver a este futbolista”, destacó.

“No tengo duda de que está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con todo lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas”, expuso.

El Atlético está a nueve puntos del Real Madrid y a trece del liderato del Barcelona. A la vez aventaja en trece puntos al Betis, quinto. “Siempre es un partido importante, claro está por lo que conlleva la rivalidad que hay por la ciudad donde vivimos los dos equipos y sabiendo que siempre nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos”, repasó.

“Siempre es un partido que se juega desde lo emocional, con mucha ilusión y tratando de hacer lo mejor posible para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño al rival”, continuó el técnico, que consideró que la que más pierde es “la gente” con la baja de dos porteros “muy buenos” como Thibaut Courtois y Jan Oblak, lesionados.

También habló de Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid: “Está trabajando muy bien. Los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas. Más allá de la capacidad técnica que podamos tener los entrenadores, hay un plus que se percibe y esto se percibe claramente, que hay una idiosincrasia similar a la que el entrenador quiere, pide y está necesitando”.

El Atlético se ha medido dos veces este curso al Real Madrid, pero en ambas fue con Xabi Alonso como técnico, con una victoria por 5-2 en el Metropolitano y una derrota por 1-2 en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Ahora se enfrentará a un nuevo Real Madrid de Arbeloa.

“Siempre tienen un mismo patrón, porque los futbolistas son los mismos, y sí están trabajando muy bien en equipo, grupalmente, como se percibe sobre todo en los partidos de Champions con el Benfica y con el City. Y ese es el patrón que van a seguir para aspirar, como siempre aspira el Madrid, a ganar todo”, advirtió.

De fondo, aparece la final de la Copa del Rey para el Atlético, que tendrá tres días menos descanso para preparar ese encuentro que la Real Sociedad, por su participación en los cuartos de final de la Copa del Rey. “Nos ocupa, no nos preocupa. Buscaremos gestionar de la mejor manera todo lo que tenemos por delante, buscando siempre lo mejor para el equipo y para el club”, apuntó el técnico.