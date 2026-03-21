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"Le di una patada sin querer a Cristiano y ese año no volví a entrenar"

Un ex jugador del Real Madrid ha recordado su paso por el club blanco y una jugada que recuerda mucho ante el portugués Cristiano Ronaldo

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 09:15
Le di una patada sin querer a Cristiano y ese año no volví a entrenar
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Un ex jugador del Real Madrid ha recordado su paso por el club blanco y una jugada que recuerda mucho ante el portugués Cristiano Ronaldo
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Haber arriesgado por la disputa de un balón y terminar llevándose a Cristiano Ronaldo cuando militaba para el Real Madrid, le costó caro.

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Para Manu Hermando, esa jugada le quedó en su memoria, tanto que cuando era uno de los que estaba siendo tomado en cuenta por el primer equipo, de la nada dejó de serlo por dicha acción.
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Ahora el defensor español de 27 años de edad sigue su carrera como futbolista en el Racing de Santander de la Segunda División de su país.
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Manu Hernando llegó a la cantera del Real Madrid en el año 2017 y allí estuvo durante tres temporadas.
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Formaba parte del Real Madrid Castilla pero, estaba siendo tomado en cuenta por el primer equipo para unirse a los entrenamientos.

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Manu Hernando tuvo la oportunidad de hacer una pretemporada con los "mayores", entre los que estaban Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo.

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El Racing de Santander en una entrevista con la Cadena SER de Cantabria ha recordado anécdota que tuvo con el jugador portugués
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"A Cristiano le di una patada sin querer. Sin querer, eh, es que no quería ni meter el pie. Pero en una que vi que llegaba seguro, fui al suelo y él tocó un poco el balón y le metí una en el talón de Aquiles criminal y yo dije 'madre mía, la que liado'"
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"Ese año no volví a entrenar. Eso fue creo que en marzo por ahí, no me acuerdo muy bien cuándo fue, no quedaba mucho de temporada, pero ese año no volví a subir", comentó el defensor que le causó gracia recordarlo.
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Siguió. "Cristiano ese año se va a la Juve y ya el siguiente año sí que vuelvo a subir
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"Luego empezaron a salir noticias de "el canterano que ha arruinado su carrera". Digo, 'madre mía, la pelota que se está haciendo'"
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"También salían noticias de que no había vuelto a subir con el primer equipo nunca, que me habían excluido y eso es mentira. O sea, ese año sí que estuve los dos, tres meses que quedaban, que no volví a subir, pero luego en verano volví. De hecho, contaban conmigo para la siguiente pretemporada y no pude ir por lesión, pero sí que contaban conmigo"
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