Silvana Cárcamo, 70 años de pasión aurinegra: “Hay fe, Real España no ha perdido nada”

Tegucigalpa, Honduras.- Silvana Cárcamo no necesita presentación entre los fieles del Real España. A sus 70 años, esta aficionada oriunda de San Pedro Sula lleva en el alma los colores amarillo y negro. “Desde toda la vida, soy españolista. Los colores se llevan en el corazón”, dice con orgullo, llevándose la mano al pecho momentos antes de ingresar al estadio Chelato Uclés, donde su equipo disputa la gran final ante Olimpia.

Silvana asegura que acompaña al club aurinegro donde juegue: “Voy a todos los partidos, ya he ido a Comayagua, a cualquier estadio. Toda mi vida he seguido al equipo”. Aunque confiesa que no suele viajar a Tegucigalpa, no olvida la última vez que estuvo en la capital: “Vine cuando levantamos la copa contra Motagua, un 30 de diciembre”.

Al preguntarle cuál es el título que más atesora, no duda: “Cuando le ganamos a Olimpia aquí en el Nacional, en 2003. Ese lo disfruté a lo grande”, recuerda entre risas.