¿Sigue en Platense? Rommel Salgado puntualiza el error clave del partido: “Nos faltó personalidad en los penales”

Darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Acá estoy dándole la cara, el culpable soy yo, no me voy a esconder. ¿Qué vamos hacer?, me van a decir, ¿qué hicimos mal campeonato o qué?.

Esto es una lotería, los penales son una lotería. A los muchachos solo me queda felicitarlos por lo que lucharon, fuimos un equipo que siempre buscamos el partido y nos pusimos 3-1. Y los errores que cometimos fueron muy puntuales.