Separan a Fernando “Bocha” Batista de Costa Rica y ya nombran a nuevo DT

San José, Costa Rica.- La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó la salida del técnico Fernando “Bocha” Batista tras una reunión del Comité Ejecutivo. En su lugar, el histórico excapitán Bryan Ruiz tomará las riendas de la Sele de manera interina para afrontar los próximos dos partidos.

La decisión se tomó de forma unánime por el Comité Ejecutivo y cuenta con el apoyo de Rónald González, director de Selecciones Nacionales. Ruiz aceptó el reto para ayudar al equipo en este momento difícil, a pesar de que atraviesa una situación personal delicada por un tema de salud de su esposa.

El nuevo estratega recibe a una Sele golpeada por las recientes derrotas de 3-4 ante Curazao y 0-2 frente a Haití. Esos malos resultados dejaron a Costa Rica practicamente fuera de la fase final de la Liga de Naciones y obligan al equipo a reaccionar rápido para no comprometer su camino hacia la Copa Oro 2027.

Los dos compromisos de Ruiz al frente del banquillo tricolor serán:

De visitante: Ante Nicaragua en Managua.

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De local: Frente a Haití en Costa Rica.

Bryan Ruiz ya suma experiencia reciente en los banquillos. Tuvo un paso interino por Liga Deportiva Alajuelense tras la salida de Ismael Rescalvo, donde logró clasificar al equipo a las semifinales de la Copa Centroamericana al vencer 3-1 a Marathón y luego golear 5-0 a Inter San Carlos.

La Fedefútbol aclaró que la llegada del "10" es una medida temporal para no precipitar la elección del nuevo entrenador. Una vez cumplidos estos dos partidos, el Comité Ejecutivo y la Dirección de Selecciones analizarán con calma los candidatos para definir el cuerpo técnico definitivo que liderará el proceso de la Selección.

Bryan Ruíz es opción fuerte de interino, Jeaustin Campos y Alexandre Guimarães permanentes. La decisión final en los próximos minutos.