Selección de Honduras viajó a Texas para amistoso ante Argentina en College Station

El elenco catracho lo hizo con varios legionarios incorporados como Luis Palma, Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Alenis Vargas, también con los debutantes como Cristian Canales y Jefry Miranda.

San Pedro Sula, Honduras .- La Selección de Honduras se concentró en su totalidad en San Pedro Sula este domingo para salir la mañana de lunes rumbo a Houston, Texas, y así prepararse para el amistoso pactado contra la Argentina de Lionel Scaloni.

José Francisco Molina sufrió un par de bajas en la semana como las de Erick Puerto, a quien no le fue aprobada la VISA estadounidense, y otros que podrían no jugar el partido son Alenis Vargas por el mismo tema y Darlin Mencía, lesionado en el último partido del Montevideo Wanderers.

El resto de legionarios como Keyrol Figueroa, Rigo Rivas, David Ruiz y Joseph Rosales se integrarán a la 'H' en el campamento hondureño en College Station, Texas, donde Molina trabajará la fórmula para frenar los embates del campeón mundial.

Honduras y Argentina se medirán el próximo sábado a las 6:00 de la tarde, hora hondureña, como preámbulo de la Albiceleste de la Copa del Mundo, donde Scaloni no tendrá la oportunidad de ver a Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Nico González, Nico Paz ni Gonzalo Montiel, quienes están entre algodones.

La escuadra catracha únicamente jugará contra los sudamericanos en esta ventana FIFA de junio, donde se mencionaron posibles rivales de la 'H' como Marruecos, Ghana, Austria, Ecuador e incluso El Salvador.