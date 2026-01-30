Se conoce fecha de llegada de Francis Hernández, director deportivo de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- El proyecto de la Federación de Fútbol de Honduras donde la clasificación al Mundial 2030 es el objetivo primordial está en las manos del español Francis Hernández, director deportivo elegido para la misión.

Francis Hernández pondrá manos a la obra de inmediato en las selecciones de Honduras luego de su elección oficializada el pasado 20 de enero por parte de la FFH.

Hernández es un reconocido profesional del fútbol internacional, con una destacada trayectoria dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde formó parte durante seis años de las estructuras técnicas que llevaron a España a consolidarse como una potencia en el fútbol formativo y de alto rendimiento.

Durante su gestión en la RFEF, fue director y coordinador de las selecciones formativas masculinas, logrando importantes éxitos como el Campeonato de Europa Sub-21 y Sub-19 en 2019, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, lideró la implementación de una metodología integral de trabajo aplicada desde la Sub-15 hasta la Sub-23, fortaleciendo el desarrollo y seguimiento del talento joven.

Su labor también fue determinante en procesos clave de captación y convencimiento de futbolistas con doble nacionalidad, destacando casos como Lamine Yamal, referente de la selección absoluta de España, así como a Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid, ambos jugadores perseguidos por Marruecos y Países Bajos.

ARRIBO A HONDURAS

Este lunes 2 de febrero llegará a Honduras el director deportivo de la Selección de Honduras para comenzar con su proyecto en la nación centroamericana.

Francis Hernández ha estado evaluando, analizando e interpretando la elección del nuevo técnico de la Selección de Honduras para este proceso rumbo al Mundial 2030.

Con su llegada a tierras catrachas, su presencia en el juego de la Concacaf Champions Cup entre Olimpia y América del martes 3 de febrero en el estadio Nacional Chelato Uclés será su primer evento público al que asista.

También, estará presente en el Premundial Sub-17 de la Concacaf donde Honduras competirá ante Surinam, Guyana y Bermudas del 6 al 10 de febrero en San Pedro Sula.

Otro de los objetivos donde Francis Hernández se ha especializado en el convencimiento de jugadores de doble nacionalidad y el caso de Keryol Figueroa está en el radar. Además, no se descartan otros jugadores de raíces catrachas que se forman en el exterior.

José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, mencionó cuál será el trabajo de Francis Hernández como director deportivo de la Selección de Honduras: "Podrá discutir una convocatoria con un técnico y pueda preguntar por qué pone a un jugador o por qué pone a otro, normalmente los directivos no hacen eso. Esa persona tiene que tener un perfil altísimo para que un técnico lo vea como igual o superior".