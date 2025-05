Rueda lanza críticas contra la FFH porque no le cumplieron: "Pongamos los pies en la tierra”

Los tres meses más complicados: “Merecemos ir al Mundial por la ilusión, aunque la realidad del fútbol hondureño es complicada. Hay dificultades económicas, clubes que desaparecen, jugadores que buscan estabilidad fuera del fútbol, entre otros problemas. Serán los tres meses más importantes para el fútbol hondureño en los últimos 11 años. Septiembre, octubre y noviembre serán cruciales, y tenemos que tener fe y convicción”.

Realidad de Honduras y pide paciencia: “Tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos. No ha sido fácil, muchachos, no ha sido fácil. Ustedes también lo han pagado. Ustedes no han ido a los mundiales tampoco. Los muchachos de esta generación, muchos no han ido. Queremos ir. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. No es fácil. Tenemos muchas dificultades”.

Fuerte crítica porque la FFH le mintió: “Miren, por ejemplo, el tema ahora. Es lo que a uno lo deprime, lo pone triste, ¿cierto? Llegué aquí en agosto de 2023 y me prometieron que en abril de 2024 tendríamos una cancha de césped natural en Comayagua. Ya es 2025 y no la tenemos."

Se vienen a San Pedro Sula a entrenar: “Como Federación, no tenemos una cancha de grama natural para la Selección Nacional de Fútbol a futuro. Por ejemplo, Olimpia levantó (da mantenimiento) a las dos canchas del CAR, y ahora no tenemos dónde entrenar. Por eso nos tenemos que ir a San Pedro Sula, entrenar allá y jugar en el Morazán y el Olímpico porque aquí no hay canchas”.