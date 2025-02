Rubilio Castillo cuenta cómo fue el momento en que sufrió racismo y revela acciones que tomará

Pereira, Colombia.- El miércoles durante el partido entre Once Caldas vs Deportivo Pereira el delantero hondureño Rubilio Castillo s ufrió un acto racista y rompió en llanto en el estadio Palogrande de Colombia.

Rubilio Castillo rompió el silencio en el programa F90 de ESPN Colombia, donde se ve afectado por todo lo que sucedió en el enfrentamiento de la primera división de Colombia.

“Recibí una falta del central, normal. Cuando caigo me quejó porque me dolió. Ahí en ese momento que estoy en el césped él (Joel Contreras) se me acerca, agacha la cabeza y me dice ‘levántate simio‘. Me faltó al respeto, me denigró y rompí en llanto porque así dominaba mi carácter”, expresó.

Ante la situación, quedó sorprendido por el accionar del árbitro principal del encuentro. “El árbitro tenía una cara que no sé si se quiso desentender de la situación. Me dijo que ‘no lo escuché’, pero le conté lo que me dijeron. Mis compañeros lo escucharon y empezó el problema”.

Rubilio Castillo destacó que no tendría problemas en sostener una conversación con el futbolista del Once Caldas, Joel Contreras, y que puede rectificar.