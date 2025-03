Rotondi se desahoga tras crisis económica en Real España: "no entrenamos por falta de pagos"

San Pedro Sula, Honduras.- El atacante argentino Matías Rotondi llegó al país como un sorpresivo fichaje para el Real España, sin embargo, no ha gozado de los minutos que esperaba en su regreso a la Liga Nacional de Honduras.

En medio del parón por la Fecha FIFA, el delantero de la Máquina visitó el Estadio Luis Girón para presenciar el juego que terminó perdiendo el Parrillas One ante el CD Brasilia (2-4) y durante una parte del partido, Diario El Heraldo se acercó al jugador para hablar de su presente con los 'aurinegros'.

El problema de los salarios fue uno de los temas que se abordó con Rotondi, quien no se escondió y respondió sobre lo que viven con sus compañeros ante la falta de pago, los días que llevan sin entrenar en grupo y su segunda experiencia de este tipo en el fútbol hondureño.

Luego del parón por la Fecha FIFA, el Real España se mide al Olimpia el próximo domingo 30 de marzo, pero los jugadores están a la expectativa de la respuesta por parte de la directiva. ¿Se van a presentar al partido? Esto dijo el argentino.

ENTREVISTA CON MATÍAS ROTONDI

El ambiente en Liga de Ascenso: "Se me hace un poco raro, por que es difícil que esté de este lado, pero es muy lindo, el estadio hermoso, una linda cancha, ojalá que tengamos muchas de estas en Primera y el ambiente muy alegre".

Parón de Fecha FIFA: "Contento, viendo a la selecciones Guatemala, Honduras y Argentina. Entonces viendo mucho fútbol y aprovechando para ver un poco de la Segunda, acá es lo más pasional, los jugadores juegan por la pasión más que por el dinero, entonces me gusta vivir esa parte.

Ánimos con respecto a la situación de Real España "Ahí estamos, pasando una situación difícil, no entrenamos dos días por falta de pago, acompañando al equipo y tratando de que esto no nos juegue una mala pasada, porque sabemos que vienen partidos decisivos y es la parte más importante. Intentando no caernos en esto que nos está tocando pasar que la verdad que no es agradable para ningún jugador".

Lo que hablan con la plantilla y cuerpo técnico del Real España: "No tenemos mucha comunicación, por lo menos a mí que me toca ser nuevo no he tenido ningún tipo de comunicación, solamente esperando el día a día y de que se resuelvan esos inconvenientes porque veníamos muy bien y me parece que el equipo no tiene que caerse por esas cosas que la verdad, a veces como clubes puede pasar, de tener algún problema en retrasos de salario y demás, pero lo más importante es que nos mantengamos unidos y que sigamos mentalizados para lo que se viene".

Decisión de la plantilla si esto persiste: "Hasta el momento, desde el viernes que no entrenamos, ya son tres días con este (domingo), no se cómo va a seguir, todavía no tenemos ningún tipo de información, hasta el momento no estamos entrenando de forma grupal, cada uno por su cuenta".

Vuelve a pasar esa situación, antes con Honduras Progreso: "Tristemente, ya lo viví y otra vez me está tocando atravesar por lo mismo en el país, lamentable porque es difícil, sabemos que hay jugadores que no cobran grandes salarios y se les hace difícil pagar sus cosas, si tienen hijos es más complicado, entonces hay que salir juntos de esto y que mejore el club en ese aspecto y nosotros dentro de la cancha hacer nuestro trabajo".

¿Hasta que les den respuesta se van a presentar a entrenar? "Hasta que se resuelva, me parece que vamos a seguir en este parón, que cada uno entrene por su cuenta hasta que se pueda resolver el tema de los pagos".

¿Se van a presentar al partido ante Olimpia? "Falta todavía una semana, yo espero que sí, que podamos jugar ese partido. Se vienen encuentros muy difíciles, me parece que en este tipo de cosas estamos dando mucha ventaja y esperemos que se resuelva lo antes posible para poder seguir compitiendo como lo estábamos haciendo".

Críticas tras su llegada: "Uno entiende, no me ha tocado creo, en ningún lado, pasar tanto tiempo en la banca o con pocos minutos, pero es verdad que el equipo estaba jugando bien, ganando y así es siempre difícil que se hagan cambios en el 11. En ese sentido me tiene tranquilo, porque siempre que tengo la posibilidad intento dar lo mejor de mí. Desde ese punto lo entiendo, que vienen con un sistema, con jugadores que conocen, de los extranjeros que vinimos sólo uno es el que está jugando. No tranquilo, por que es algo que no me gusta, al jugador siempre le gusta dar su mejor esfuerzo dentro del campo, pero entendiendo que el equipo viene bien"

Mensaje para la afición del Real España ante la situación: "Al final, es un tema muy delicado, lo de los salarios, cada quien tiene su familia y no recibirlo, la verdad que se complica. Nosotros siempre agradecidos con la afición, por que nos acompaña a cualquier lado que vamos, esperemos que se pueda resolver esto como equipo, como Real España unido, dirigente, jugadores y afición, pueda llegar a esa final que es a lo que estamos apuntando. Esperemos que todo se resuelva y que en la cancha podamos seguir en una racha positiva".

Lo que le gustaría decirle a Elías, el presidente: "Seguramente él tiene complicaciones, me imagino que no es grato para él tampoco pasar por eso, no sé bien cuál es el problema, pero espero que podamos estar todos nuevamente unidos".

Su opinión del fútbol hondureño: "No siento que sea un fútbol lento, es bastante rápido, siempre digo que la importancia es la cancha. Si son buenas es distinto, se hace más rápido, al jugador se le ve mejor, entonces el futbolista mejora. Es un fútbol dinámico y muy fuerte, no comparto mucho esa opinión del Profe (Reinaldo Rueda)".

¿Ves a Honduras en el Mundial? "Siento que si, pueden llegar. Tienen buenos jugadores, un buen recambio, siento que hay buen nivel y tranquilamente pueden jugar una Copa del Mundo. Viendo las otras selecciones a las que se enfrenta me parece que es probable que clasifique".