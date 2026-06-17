Ronaldo Nazário no tiene dudas: "Messi es el mejor de todos los tiempos"

Kansas, Estados Unidos.- "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que Messi es el mejor de todos los tiempos", con estas palabras, Ronaldo Názario mostró su fascinación por el futbolista argentino. Y no es para menos, ya que en su partido debut del Mundial 2026, Lionel Messi sorprendió a propios y extraños con un hat-trick que lo catapultó a la cima de máximos goleadores en la historia del torneo, superando al brasileño. Nazário continuó con su discurso: "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que los rompe no sorprende a ningún aficionado. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros para siempre".

Sumado a esto, la leyenda y ex compañero de Messi en el FC Barcelona, Zlatan Ibrahimović, expresó en una transmisión de FOXSoccer: "No creo que volvamos a ver otro Messi, porque es especial, algo natural. Parece que el fútbol fue hecho para él. Todo lo que toca se convierte en oro", además de asegurar que ganar otro Mundial no cambiará su estatus como el mejor jugador de todos los tiempo, ya que sería un simple título más a su extensa vitrina. En conjunto, el entrenador de la Selección Argentina en su cuenta oficial de X, Lionel Scaloni, comentó que Messi lleva 20 años a este nivel y será el mejor hasta que él así lo decida. Por su parte, Messi no puedo ocultar su emoción tras anotar el primer gol del partido, pero le restó importancia al récord conseguido y devolvió los halagos a Ronaldo Nazário: "Es un honor por lo que significa. Estar ahí con Klose, con Ronaldo, pero son solo estadísticas. Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero".