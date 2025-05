Rodrigo Auzmendi habla sobre arbitraje, bicampeonato de Motagua y su madre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Rodrigo Auzmendi , delantero del Motagua , no pudo avasallar la red del Real España en la semifinal de ida, pero su equipo sacó renta tras un enorme golazo de tiro libre de Carlos "Zapatilla" Mejía .

El argentino también habló sobre su lucha por el título de goleo, el objetivo de ganar el bicampeonato en Honduras y ¿ Said Martínez fue árbitro localista en la semifinal de ida?

Un gran triunfo de cara a la final: "Contento por el partido que hicimos, fuimos amplios dominantes, ahora descansar para recuperarnos de la mejor manera".

¿Árbitro localista? "No, para mí Said hizo un buen trabajo, es más, creo que no se cobró un penal en la última jugada, para mí es penal, yo siento que es penal, después lo tengo que ver por la tele. Siento que fue igual por los dos lados, cobró falta para los dos lados".

No le quedó ni una clara: "Tuve una en el primer tiempo, cabeceó abajo. A veces me tocó ayudarle al equipo, a veces con goles".

¿Cómo ve la serie? "Sabíamos que teníamos que sacar la diferencia en casa, si nos íbamos con más diferencias sería mejor, pero allá va a ser un partido muy duro, Real España buscará el triunfo porque lo necesita".

Ahora Real España va con su gente: "Su gente le puede jugar a favor, a veces en contra, el reglamento en contra, por ahí está a favor, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido a favor".

Medio paso a la final, ¿qué sensaciones genera? "Sí, nosotros sabemos que tenemos que defender el título, porque cuando el grupo está unido todo debe ser mejor, ahora descansamos, pero pensamos en el partido del sábado".