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Rodrigo Auzmendi amarga al River Plate al anotar gol de cabeza con el San Lorenzo

El ex delantero de los azules del Motagua, Rodrigo Auzmendi, marcó de cabeza al River Plate y con eso llegó a cinco tantos con el San Lorenzo

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 17:51

Buenos Aires, Argentina.- El argentino Rodrigo Auzmendi volvió a aparecer para San Lorenzo y lo hizo nada más y nada menos que en el Monumental ante River Plate en los octavos de final del torneo Apertura 2026 en Argentina.

El exjugador del Motagua arrancó como titular y le dio un respiro a su equipo, ya que minutos antes se había quedado con un hombre menos tras la expulsión de Juan Cruz Reali (31').

Rodrigo Auzmendi apareció seis minutos después en la escena para amargar al conjunto millonario. La jugada nació con un saque largo del portero Orlando Gill: el balón le llegó a Nahuel Barrios que mandó un enorme centro al corazón del área.

Ahí apareció Auzmendi, el momento justo, superó a la defensa en el área chica y, con un cabezazo letal, mandó a silenciar el Monumental tras colocar el 1-0 que les dio la ventaja antes del descanso.

El atacante que llegó a préstamo a San Lorenzo continúa su racha goleadora en su país natal. Este domingo certificó su quinto gol en 13 partidos disputados entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina con la camiseta de 'El Ciclón' tras su llegada el pasado marzo.

Rodrigo Auzmendi sigue demostrando su olfato goleador marcándole a un histórico de Argentina. En el Banfield de Pedro Troglio se destacó con 4 goles en 15 partidos en el pasado Torneo Clausura 2025.

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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