Rodri mejor jugador y Mbappé con golpe a Messi: Así quedó la premiación del Mundial 2026

Después de más de un mes de competencia en Estados Unidos, México y Canadá, varios jugadores dejaron actuaciones memorables que les permitieron quedarse con los principales reconocimientos de la Copa del Mundo.

Nueva York, Estados Unidos.- El Mundial de 2026 llegó a su fin con España levantando el trofeo tras derrotar 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con el cierre del campeonato, la FIFA también dio a conocer a los ganadores de los tradicionales premios individuales que distinguen a los futbolistas y selecciones más destacados del torneo.

El premio más importante, el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial, fue para el mediocampista español Rodri Hernández. El volante del Manchester City fue una de las piezas fundamentales en la conquista del título por parte de España, destacando por su liderazgo, inteligencia táctica y regularidad a lo largo del campeonato.

Rodri, quien también conquistó el Balón de Oro en 2024, volvió a confirmar su jerarquía en el escenario más importante del fútbol al convertirse en el futbolista más destacado del Mundial 2026.

Otro de los grandes protagonistas fue Pau Cubarsí. El joven defensor español recibió el premio al Mejor Futbolista Joven del torneo gracias a sus sobresalientes actuaciones en la zaga, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato.

En la portería, el reconocimiento fue para Unai Simón. El guardameta de España fue elegido como el mejor arquero del Mundial tras completar una campaña prácticamente impecable, permitiendo apenas un gol durante toda la competencia, el cual llegó en los cuartos de final frente a Bélgica.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro como máximo goleador del Mundial. El delantero volvió a demostrar su capacidad ofensiva y terminó como el artillero del certamen, ampliando además su legado en la historia de las Copas del Mundo.